2021/03/07 | 09:55 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بابا الفاتيكان يصل الى اربيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
وصل صباح اليوم الاحد بابا الفاتيكان الى مدينة اربيل قادماً من بغداد.
وكان البابا التقى امس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بابا الفاتيكان يصل الى اربيل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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