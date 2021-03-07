بابا الفاتيكان يصل الى اربيل

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وصل صباح اليوم الاحد بابا الفاتيكان الى مدينة اربيل قادماً من بغداد.

وكان البابا التقى امس...

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