وسط إجراءات مشددة.. البابا يتوجه إلى نينوى لزيارة الموصل وقرقوش

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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غادر البابا فرنسيس، الأحد، مطار أربيل متوجها إلى نينوى في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق، حيث سيزور الموصل وقرقوش اللتين عانتا على مدى ثلاث سنوات من انتهاكات تنظيم داعش.

وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس" نشر اليوم، 7 آذار 2021، فان "هذه المحطة من زيارة البابا إلى العراق تحمل أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل، تشكل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وتعرضت كنائسها وأديرتها الضاربة في القدم لدمار كبير على يد التنظيم المتطرف".

وأضاف ان البابا سيتلو في الموصل، صلاة "من أجل أرواح ضحايا الحرب"، حيث أيد البابا فرنسيس، استخدام القوة لوقف انتشار داعش عندما سيطر التنظيم على المنطقة، كما درس إمكان السفر إلى شمال العراق للوقوف إلى جانب الأقلية المسيحية.

كان البابا ندد بكلمته، السبت، من أور في جنوب العراق بـ"الإرهاب الذي يسيء إلى الدين"، مضيفا "نحن المؤمنين، لا يمكن أن نصمت عندما يسيء الإرهاب للدين.



بل واجب علينا إزالة سوء الفهم".

من جانبه يرى الأب "جورج جحولة" من قرقوش، الواقعة على بعد 30 كم إلى جنوب الموصل، أن "هذه الزيارة مهمة جدا لأنها ستساهم برفع معنوياتنا بعد سنوات من المصاعب والمشاكل والحروب"، علما أن أعداد المسيحيين تناقصت جدا على مر العقود بسبب الحروب والأزمات.

ولم يبق في العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه، البالغ عددهم 40 مليونا، بعدما كان عددهم 1,5 مليون عام 2003.

ومن المقرر ان يلتقي البابا في المدينة القديمة في الموصل، مسيحيي المنطقة، وفي شوارع الموصل التي لا تخلو من الدمار، ارتفعت لافتات كتب عليها "الموصل ترحب بالبابا فرنسيس".

وبحسب التقرير فان "زيارة البابا لا تخلو من تحديات أمنية، وهي تتم وسط إجراءات مشددة، حيث يعبر البابا خلالها مسافة 1445 كلم، في سيارة مصفحة، أو في طائرة ومروحية خاصة، فوق أراض لا تزال تختبأ فيها خلايا متطرفة".

وبعد الموصل، يزور البابا بلدة قرقوش، ويستعد سكانها لاستقباله بهدية فريدة تعكس تراث منطقتهم، عبارة عن وشاح صمم له خصيصا، إضافة إلى استعدادات أخرى من زينة ورايات ترحيباً به.

ولبلدة قرقوش أو "بغديدة" تاريخ قديم جدا سابق للمسيحية، ويتحدث سكانها اليوم لهجة حديثة من الآرامية، لغة المسيح، ولذلك تعد محطة هامة في زيارة الحبر الأعظم، وهناك، يزور البابا كنيسة الطاهرة التي دمرها داعش، لكن أعيد ترميمها بالكامل.

وأشار التقرير إلى انه " بالإضافة إلى التحديات الأمنية، تأتي الزيارة وسط تحد صحي أيضا، مع زيادة بأعداد الإصابات بكوفيد-19، حرمت الحشود من ملاقاة البابا وإلقاء التحية عليه".

في إحدى آخر محطات زيارته، يقيم البابا قداسا في الهواء الطلق في أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، في ملعب يتسع لأكثر من 20 ألف شخص، لكن لن يضم سوى 4 آلاف.

جدير بالذكر انه منذ وصوله الجمعة إلى بغداد، تطرق البابا إلى كل المواضيع الحساسة والقضايا التي يعانيها العراق وليس المسيحيين فقط، قائلا "لتصمت الأسلحة! ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان".

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