إيران: 400 ألف جرعة من لقاح كورونا الهندي ستصل قريباً للبلاد

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة فيروس كورونا، علي رضا رئيسي، أنه سيتم استيراد 400 الف جرعة من لقاح كورونا الهندي، قريباً.

وقال رئيسي في تصريح نقله التلفزيون الايراني: "سيتم حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) استيراد 400 الف جرعة من لقاح كورونا الهندي من ولاية بهارات، ليبلغ إجمالي عدد الجرعات المستوردة من روسيا والصين والهند مليون جرعة لغاية الان".

واضاف: "سيرد الى البلاد كذلك اول قسم من لقاح كورونا ضمن برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية بمقدار مليون و 100 الف جرعة خلال الفترة من 18 الى 30 اذار/مارس الجاري، وسيرتفع العدد الى مليوني جرعة لمواصلة التطعيم في البلاد".

واوضح، انه "مع وصول القسم الثاني من لقاح كورونا ضمن برنامج كوفاكس سيبلغ العدد 4 ملايين و 200 الف جرعة، لغاية نهاية نيسان /ابريل المقبل، مما سيساعد في التسريع بعملية التطعيم للشرائح الاضعف والاكثر تعرضا للإصابة بالمرض".

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