برشلونة يقترب بفارق نقطتين من متصدر الليغا الاسبانية

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصل برشلونة انتصاراته في الليجا، بالفوز على مضيفه أوساسونا (2-0)، في المباراة التي انتهت في ساعة متاخرة من ليلة امس في إطار منافسات الجولة 26.وسجل هدفي الفريق الكتالوني، جوردي ألبا في الدقيقة 30، وموريبا في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد أوساسونا عند 28 نقطة، في المركز الثالث عشر.وأشعل البرسا بذلك الصراع على لقب الليجا، حيث أصبح الفارق بينه والمتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، قبل مواجهة الأخير مع جاره اللدود ريال مدريد، غدًا، في ديربي العاصمة الإسبانية، لكن الروخي بلانكوس لعبوا مباراتين أقل من برشلونة./انتهى3

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