قوة من الحشد الشعبي تعثر على مضافة لداعش في جرف النصر

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل....

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