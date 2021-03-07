عقب لقائه البابا.. نيجيرفان بارزاني: نكرر التزامنا الدائم بالسلام

2021/03/07 | 09:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، التزام الاقليم بالحرية بالسلام والحرية الدينية....

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