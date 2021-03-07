شرطة الديوانية تلقي القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة

2021/03/07 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن تنفيذ حملة واسعة النطاق لملاحقة المطلوبين ومتابعة تنفيذ أوامر القاء القبض.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص في مناطق مختلفة من المحافظة".واضافت ان "مراكز الديوانية والجمهوري والحمزة تمكنوا من القاء القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة".

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