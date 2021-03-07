2021/03/07 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين بحملات أمنية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مراكز اقضية سامراء والضلوعية وبيجي قامت بتنفيذ حملة تفتيش واسعة، اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة".

وأشارت المديرية إلى تمكن مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية من ضبط عجلة نوع مارسيدس حمل قادمة من محافظة اربيل تحمل(٥٠ كارتون) من مادة البودرة غير المعروفة، وحسب ادعاء صاحب العجلة انها مركزات تستخدم في صناعة المياه الغازية، وتمت احالة العجلة والسائق الى الجهة المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بحملات أمنية في صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بحملات أمنية في صلاح الدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).