كلوب: لا أريد هؤلاء معي في ليفربول

2021/03/07 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأطلق المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، تصريحات نارية، قبل مباراة فريقه ضد فولهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويمر ليفربول حاليا بأسوأ أيامه، ومني بخمس هزائم متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ الدوري، آخرها على يد تشلسي 0-1، الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ29 للبريميرليغ.وقال كلوب بشأن حالة الفريق الحالية وموقف لاعبيه والتعاقدات الجديدة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم: "لا أريد العمل مع من يريد الرحيل، ولا توجد شروط للعب في ليفربول".وأضاف "من يضع لنا شروطا مثل اللعب في دوري أبطال أوروبا لا أريده معي في الفريق".يشار إلى أن فريق ليفربول نال لقب البريميرليغ بسهولة في الموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشلسي رابع الترتيب.

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