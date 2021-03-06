رغد صدام حسين تغرد بصورة تعليقاً على فيديو مثير نسب إلى ابنتها ’حرير’

2021/03/07 | 09:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نشرت رغد، ابنة رئيس النظام السابق، صدام حسين، صورة لابنتها حرير وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وتضمنت التغريدة عبر حسابها الرسمي تعليقاً استشهد فيه بوسمين هما "توضيح" و"رغد صدام حسين".

ونشرت رغد صدام حسين صورة من صورة من الفيديو المتداول وكتب فيها: "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها: ’جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال‘، "معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟".

وذكر أيضا في التعليق على الصورة: "لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

#توضيح #رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/WWm1IS5JyN

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 6, 2021

ويذكر أن رغد صدام حسين نقت أن يكون لها اخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها، قائلة في مقابلة مع قناة "العربية" أذيع 5 أجزاء منها عند سؤالها عن وجود أخ لها غير معلن عنه: "أولا بيت صدام حسين لو امتلكوا إخوة فهم لا يتخلون عنهم، فإذا جلبت لي 20 أخا سأكون سعيدة وسأشكرك على أنك وجدت لي إخوتي".

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