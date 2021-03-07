2021/03/07 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبر فريق "ويليامز" للفورمولا 1 على التخلي عن العرض الافتراضي لسيارته الجديدة بعد أن استهدف "هاكرز" هذه الفعالية التي كان من المقرر أن تتم عبر الإنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق ويليامز يتخلى عن العرض الإفتراضي لسيارته الجديدة بسبب "هاكرز") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق ويليامز يتخلى عن العرض الإفتراضي لسيارته الجديدة بسبب "هاكرز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).