ذي قار تسجل 152 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/07 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الأحد، 152 إصابة جديدة بكورونا بفيروس كورونا.‏‎وقال مصدر طبي، إن “نتائج التحليل المختبري أثبت تسجيل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية”.وبين المصدر، أن “عدد الفحوصات في المحافظة بلغ 684 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس”.

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