بعملية استخبارية.. قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في جرف النصر

2021/03/07 | 09:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، على مضافة لعناصر داعش في جرف النصر شمالي بابل.

,وقال بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/ ان “قوة من اللواءين 47 و46 التابعة للقيادة الجزيرة نفذت عملية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منقطة العويسات بجرف النصر ما أسفرت عن العثور على مضافة لداعش وتم تدميرها بشكل تام.واضافت ان ” قوات الحشد الشعبي كثفت من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل”.انتهى 25د

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