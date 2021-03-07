نائب يتحدث عن “صولة” للتصويت على موازنة: تاخرت كثيرا

2021/03/07 | 10:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، عدم التفريط بحقوق المحافظات على حساب اخرى في موازنة 2021.وقال فدعم في تغريدة على {تويتر}” ننتظر إدراج قانون الموازنة للتصويت عليه وقد تأخر كثيراً بسبب بعض المجاملات”.واضاف” أقولها بوضوح لن تنفع جميع الأساليب وستكون لنا جولة وصولة في يوم التصويت ولن نفرّط بحقوق محافظاتنا على حساب …

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