البابا يصل الموصل ويتوجه إلى كنسية حوش البيعة

2021/03/07 | 10:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل، فيما توجه إلى كنسية حوش البيعة.وقال مراسلنا، إن طائرة البابا هبطت في مدينة الموصل، فيما توجه الأخير إلى كنيسة حوش البيعة.ومن المقرر أن يقيم البابا، الصلاة لأرواح ضحايا الحروب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل القديمة، الكنيسة التي دمرها عناصر تنظيم […]

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