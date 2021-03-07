 غوغل تطرح ميزتها المتطورة التي يمكنها أن تنقذ حياتك من خلال كاميرا الهاتف

2021/03/07 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

تبدأ شركة “غوغل” الأمريكية في طرح أدواتها المتطورة لقياس ضربات القلب ومعدل التنفس، المستندة إلى كاميرا الهاتف الذكي، اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 8 مارس/ آذار الجاري.

وتوفر “غوغل” هذه الميزة عبر تطبيقها “Google Fit”، والتي ستتوافر بشكل مبدئي في هواتف “غوغل بيكسل” في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع “إنغادجيت”.

وتتميز تقنية “غوغل” الجديدة بأنها لا تعتمد على أجهزة استشعار قابلة للارتداء لقياس نبضات القلب ومعدل التنفس، ولكن من خلال وضع الإصبع على الكاميرا الخلفية للهاتف والضغط عليها بشكل خفيف، وعندها سيحسب تطبيق “Google Fit” معدل ضربات القلب من خلال النظر إلى التغييرات الطفيفة في اللون تحت الجلد.

أما بشأن قياس معدل التنفس، فإنه يستلزم فتح الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي والنظر إلى حركة الصدر، لكي يتمكن من رؤية الجذع، كما سيتعين تعليق الهاتف لمدة 30 ثانية تقريبا من أجل التقاط معدل دقيق للتنفس.

لكن لم يتضح بعد مدى نجاح تلك الطريقة، خاصة في حالة ارتداء ملابس فضفاضة، فهل سيظل الهاتف قادرا على معرفة ما إذا كان صاحبه يتنفس أم لا.

يشار إلى أن شركة “غوغل”، نوهت لأول مرة بشأن ميزاتها المتطورة لقياس معدل ضربات القلب والتنفس الشهر الماضي، ولفتت وفتها إلى أنها لم تحصل على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنه لم يتم تصميمها للتشخيص الطبي أو لتقييم الحالات الطبية.انتهى 25

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