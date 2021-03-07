استقبال بابا الفاتيكان وسط ركام الموصل القديمة

2021/03/07 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في محافظة

نينوى اكمال الاستعدادات والتحضيرات

لاستقبال بابا الفاتيكان .

ونشر مكتب محافظ نينوى الإعلامي صورا

أظهرت فيه الموقع الذي سيشهد استقبال

بابا الفاتيكان وهو “حوش البيعة” ا

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