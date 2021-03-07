2021/03/07 | 10:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،

أنه تم تسجيل 62 ألفا و103 إصابات جديدة

بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في

الولايات المتحدة؛ ليرتفع إجمالي عدد

حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 28

مليونا و952 ألف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تسجل 62 ألفا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تسجل 62 ألفا و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).