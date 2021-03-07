2021/03/07 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 14 ساعة

مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

منذ 15 ساعة

واشنطن تهنئ بغداد بزيارة البابا: ستسلط الضوء على العراق

منذ 15 ساعة

رئيسا البرلمان والجمهورية يحضران قداسا يقيمه البابا في كنيسة مار يوسف ببغداد (صور)

منذ 15 ساعة

مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل

منذ 16 ساعة

العراق وايران يتفقان على دعوة الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء

منذ 16 ساعة

التربية النيابية تناقش موضوع تعليق دوام المدارس وامتحانات نصف السنة

منذ 16 ساعة

الاتفاق على (٤) مواد من اصل ست مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

منذ 17 ساعة

بالوثيقة..



قانون تعديل قانون الصحة العامة

منذ 17 ساعة

البرلمان يُصوت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين

منذ 18 ساعة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا من الموصل: تعرض بلاد الحضارات لهجمة ارهابية أمر مؤسف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا من الموصل: تعرض بلاد الحضارات لهجمة ارهابية أمر مؤسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).