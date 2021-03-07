مجلس النواب يصوت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الاثنين، جلسته الاعتيادية للتصويت على عدد من مشاريع القوانين المهمة.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيستكمل خلال جلسة يوم غد الاثنين، التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

واضافت: ان الكتل النيابية اتفقت على حسم 4 نقاط خلافية من قانون المحكمة الاتحادية وهناك نقطتين مازالتا موضع خلاف، واعتقد بانه سيتم التوصل الى اتفاق حول تلك النقطتين اليوم وسيتم تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة الغد.

هذا ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب، التصويت على قانون التعديل الأول لقانون صندوق الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، والتصويت على قانون مواجهة جائحة كورونا، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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