بابا الفاتيكان يصل الى الموصل قادماً من أربيل

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

وصل اليوم الاحد بابا الفاتيكان الى مدينة الموصل قادماً من اربيل التي وصلها صباحاً.

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