البابا من الموصل: مهد الحضارات تعرض إلى عاصفة لا إنسانية على يد من شوهوا اسم الله

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد البابا فرنسيس، الأحد، ان مهد الحضارات تعرض إلى عاصفة لا إنسانية على يد من شوهوا اسم الله.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في كنيسة "حوش البيعة" بمدينة الموصل اليومن 7 آذار 2021، حيث أشاد البابا بدور الموصليين في إصرارهم على إعادة الحياة لمناطقهم ودعمهم للتعايش السلمي

وأضاف أن "ما لاقاه المسيحيون من ترحيب بعد عودتهم للموصل يبعث الامل بمستقبل عظيم"، مؤكدا ان "الهوية الحقيقية للموصل هي التعايش السلمي الذي تشهده المدينة".

كما عبر البابا في كلمته، عن أسفه لتعرض نينوى مهد الحضارات لدمار كبير، وتابع بالقول " نرفع صلاتنا ترحما على ضحايا الإرهاب".

وأشار إلى ان " الله هو إله الحياة والسلام فلا يجوز لنا أن نشن الحروب باسمه ولا يجوز لنا أن نكره أخوتنا باسمه".

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