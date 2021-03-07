بالصور.. كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش تستعد لاستقبال البابا

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أظهرت صور من محافظة نينوى، اليوم الأحد، الاستعدادات في كنيسة الطاهرة الكبرى في قرقوش لاستقبال البابا فرنسيس.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "أهالي قرقوش بمحافظة نينوى، يستعدون لاستقبال قداسة البابا فرنسيس في كنيسة الطاهرة الكبرى".

ويزور قداسة البابا فرنسيس الان محافظة نينوى، وألقى كلمته في مدينة الموصل القديمة.

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