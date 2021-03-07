البابا الابتعاد عن القيم الالهية ادى الى انتشار الشر

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد البابا فرنسيس الاول ان الابتعاد عن القيم الالهية ادى الى انتشار الشر .وقال البابا في كلمة له من كنيسة حوش البيعة في محافظة نينوى:"ان جامع النوري ومنارته الحدباء وكنيسة الساعة رموز للاقتراب الى الله "./انتهى2

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