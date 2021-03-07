فيان صبري لـ / نينا / : لايوجد اي نص بديل للموازنة المرسلة من الحكومة الاتحادية

2021/03/07 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري انه : لايوجد اي نص بديل للموازنة المرسلة من الحكومة الاتحادية.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : اقليم كردستان لم يكن معرقلا لاي اتفاق يضمن للجميع حقوقهم القانونية والدستورية وبلا ضغوطات .واضافت صبري ان : مواطني الاقليم كما في باقي محافظات العراق الاتحادي ينتظرون اقرار موازنة منصفة يتوافق عليها الجميع دون فرض ارادات سياسية .وشددت على ان : حكومة اقليم كردستان اكدت التزامها بمبدأ الشفافية للكشف عن الإيرادات النفطية وغير النفطية للرأي العام والحكومة الاتحادية من اجل الاسراع باقرار الموازنة العامة./انتهى3

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