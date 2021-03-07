متى نؤلّف نحوا حديثا للغتنا الحديثة؟ - سليمان جبران

2021/03/07 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: متى نؤلّف نحوا حديثا للغتنا الحديثة؟[ من كتاب: على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربيّة المعاصرة، حيفا 2009، ص.35 – 45 ]تتطوّر اللغة الحيّة بتطوّر الناطقين بـها، وتتغيّر بتغيّر أحوالهم؛ من عصر إلى عصر، ومن مستوى حضاريّ فكريّ ثقافيّ إلى آخر.



هذا ما حدث للعتنا العربيّة أيضا: تطوّرت تطوّرا هائلا في العصور الوسطى بتطوّر الناطقين بها، من مجتمع صحراويّ قبليّ إلى إمبراطور ......





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