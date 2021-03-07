2021/03/07 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المطلب_العلمي لا يمكن للبروليتاريا أن تحقق الحرية الكاملة دون أن تحصل المرأه على الحرية الكاملة-لينينحررت ثوره اكتوبر النساء من الاضطهاد و العبوديه لأول مره منذ القضاء على المجتمع الامومي.



من اول مراسيم دوله البروليتاريا ،كانت المراسيم التي ساوت الأجور بين الرجال و النساء عند القيام بنفس المهمات، كذلك مراسيم حمايه الأمومه و الطفوله و مراسيم تقنين العلاقات الأسريه التي ساوت بين المرأه و الرجل في قضايا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف حرر البلاشفه المرأه - عبد المطلب العلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف حرر البلاشفه المرأه - عبد المطلب العلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).