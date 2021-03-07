روحاني: ايران مستعدة للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية أزمات المنطقة

2021/03/07 | 11:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاحد، أن ايران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي ولايمكن استمرار هذا الوضع بل يتعين على جميع الاطراف المعنية بالاتفاق الالتزام بتنفيذ قرار 2231 لمجلس الامن الدولي.وأعرب روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الايرلندي “سايمون كاووني” في طهران، استعداد طهران للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الازمات في المنطقة، مؤكدا أن امثل السبيل لمعالجة المشاكل وبالتعاون مع اوروبا هو اجراء محادثات على اساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد أوممارسة الضغوط.ولفت الى فشل امريكا في سياسة فرض الحظر اللامشروع وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الايراني واعتراف المسؤولين الاميركيين الجدد بهذا الفشل، مبينا أن تفعيل خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الاطراف مرهون برفع الحظر من قبل اميركا وقيام كافة الاطراف المعنية بالاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل.وانتقد عدم مبادرة اوروبا بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق النووي واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وانها الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك إلا ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر على الشكل الحالي بل يجب تنفيذ قرار 2231 من مجلس الامن من قبل كافة الاطراف المعنية بالاتفاق من اجل احياء الاتفاق والحفاظ عليه.



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محمد شفيق, [07.03.21 10:57]البرلمان الايراني يقر مشروع قانون موازنة 2021المعلومة/بغداد..أقر البرلمان الإيراني، اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021.وحصل مشروع القانون في جلسة التصويت اليوم، على تأييد 170 صوتا ومعارضة 8 اصوات وامتناع 6.واعتمد البرلمان القانون بعد 24 جلسة مداولة، فيما تستهدف الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ايرادات بواقع 25,117,501,081,000,000 ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).



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