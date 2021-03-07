2021/03/07 | 11:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.وقالت القيادة في بيان، إن “قواتنا الأمنية، شرعت بتنفيذ خطة حماية المواكب والزوار المتوجهين صوب مدينة الكاظمية لأداء مراسيم زيارة الـ25 من رجب ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم”.وأضافت “حيث واصلت القوات الأمنية في فرقة المشاة السادسة تفتيش المناطق المحاذية للشارع العام طريق سامراء بغداد وبعمق 1 كم لتأمين طريق الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية والانتشار في كافة الطرق التي يسلكها الزائرين باتجاه مدينة الكاظم، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقالات وعمليات تفتيش بحملة واسعة في بغداد لتأمين زيارة الإمام الكاظم عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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