ادارة النجف توضح حقيقة اصابة “ابو حالوب” بفيروس كورونا

2021/03/07 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشفت ادارة نادي النجف الرياضي، حقيقة اصابة مدافع فريقها الكروي محمد عبد الزهرة “ابو حالوب” بفيروس كورونا.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي والمشرف على فريق كرة القدم الأول فاضل محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة النادي تابعت باستغراب شديد ما نشر ببعض المواقع عن إصابة لاعب نادينا الكابتن محمد عبد الزهرة بفيروس كورونا وهو خبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بشيء”.واوضح أنه “اطمئن الجماهير بسلامة جميع لاعبينا وجميع ملاكات الفريق ألفنية والادارية وهم يخضعون للفحوصات الدورية المستمرة مع تطبيق اجراءات السلامة والوقاية المتبعة في ظل جائحة كورونا بالإضافة الى الالتزام بالبرتوكول الصحي قبل الدخول للتدريبات والمباريات الرسمية للفريق وبإشراف مباشر من المسؤول الطبي هيثم الجابري الذي يقوم بكل الاجراءات اللازمة لضمان حماية اللاعبين من الاصابة”.يذكر ان الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، حصل على استثناء من الحكومة العراقية كي يستمر رغم اجراءات حظر التجوال الصحي.



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