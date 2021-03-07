الأندية العراقية تطالب بحكام أجانب

2021/03/07 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من أندية الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم، بالاستعانة بطواقم

تحكيم أجنبية خلال المباريات المقبلة،

نتيجة الأخطاء التحكيمية، التي يقوم

بها الحُكام المحليون، ما جعلهم يخسرون

العديد من النقاط ال

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