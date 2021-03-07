من الفاتيكان إلى النجف ..رحلة سلام .

2021/03/07 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

تعد الرحلة التاريخية التي يقوم بها

البابا فرنسيس الأولى خارج الفاتيكان

منذ تفشي وباء كورونا،كما أنها تعد

الأولى لها إلى العراق والتي من المقرر

لها يوم الخامس آذار الجاري وتستمر

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