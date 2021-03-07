رسائل الحبر الاعظم البابا فرانسيس وآية الله السيد السيستاني للشعب العراقي

2021/03/07 | 11:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

هناك تقييم كبير لزيارة البابا فرانسيس

للعراق في هذه الظروف الصعبة، لقد كانت

هذه الزيارة تحمل عدة معاني ولها جملة

من الاهداف واهميتها تنبع من ظروفها

وبرنامجها واللقاءات والاحاديث

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