الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في العراق لليوم واليومين المقبلين

2021/03/07 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (07 آذار 2021)، توقعاتها لحالة الطقس في العراق لليوم واليومين المقبلين.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وسيكون صحواً في الشمالية، ودرجات الحرارة لا تشهد أي تغير".

وأضافت، أن "الطقس في المناطق المذكورة آنفاً سيكون يوم غد مشابهاً لطقس اليوم، بينما يوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الشمالية، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة".

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