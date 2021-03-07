الرئيس الامريكي يوقع غدا أمرا تنفيذيا لتسهيل تصويت الأمريكيين في الانتخابات

2021/03/07 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا لتسهيل تصويت الأمريكيين في الانتخابات.ويطلب أمر بايدن من الوكالات الاتحادية تقديم خطط في غضون 200 يوم، تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين.كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.ويأتي أمر بايدن في ذكرى مرور 56 عاما على /الأحد الدامي/ عام 1965 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما والشرطة متظاهري الحقوق المدنية في مدينة سلما بالولاية، الذين كانوا يحتجون على التمييز العنصري في مراكز الاقتراع.وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء قانونا شاملا لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان مستقلة.ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ./انتهى3

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