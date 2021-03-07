اليوم .. مواجهتان كرويتان من العيار الثقيل في انكلترا واسبانيا

2021/03/07 | 11:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تتجه انظار الملايين في المعمورة على متابعة مواجتين من العيار الثقيل في انكلترا واسبانيا .ففي انكلترا يلتقي قطبا مدينة مانشستر / السيتي واليونايتد / في الجولة الـ27 من عمر الدوري الإنكليزي.ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، وحقق الفريق 20 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى هزيمتين.وسجل السيتي 56 هدفا وهو صاحب الهجوم الأقوى بالبريميرليغ، واستقبل الفريق 17 هدفا وهو صاحب الدفاع الأقوى أيضا، ويعد إلكاي غوندوغان هداف الفريق برصيد 11 هدفا.ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، وحقق الفريق 14 فوزا وتعادل 9 مرات وتلقى 4 هزائم.وسجل يونايتد 53 هدفا واستقبل 32 هدفا، ويبقى هدافه برونو فرنانديز برصيد 15 هدفا.وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ6 من كانون الثاني الماضي في نصف نهائي كأس الرابطة وفاز السيتي بنتيجة 2-0 وتعادلا في لقاء الدور الأول للدوري دون أهداف.وفي اسبانيا يلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.ويحتل الملكي المركز الثالث برصيد 53 نقطة خلف برشلونة 56 نقطة والمتصدر اتلتيكو مدريد 58 نقطة./انتهى3

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