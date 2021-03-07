شاهد.. تفاصيل زيارة البابا للموصل.. الى أين ذهب اولاً؟

2021/03/07 | 11:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم في شمال العراق عن وصول البابا فرانسيس الى محافظة الموصل شمال العراق بعد استقباله الی مطار أربيل في منطقة كردستان العراق صباح ا...

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