انفجاران احدهما استهدف مقهى شعبي في بغداد

2021/03/07 | 11:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوقوع انفجارين في حادثين منفصلين في بغداد احدهما استهدف مقهى شعبي في العاصمة.وقال المصدر، إن “عبوة صوتية استهدفت مقهى شعبي في قطاع 44 ضمن مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، فجر اليوم، دون اصابات تذكر”، مشيرا الى “حدوث اضرار مادية بالمقهى”.وأوضح المصدر، أن “قنبلة صوتية كانت موضوعة امام منزل مواطن ضمن منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، انفجرت أيضا، فجر اليوم، ماتسبب باضرار بواجهة المنزل، دون وقوع اصابات بشرية”.وأشار المصدر، الى أن “قوات امنية فرضت طوقا على موقعي الحادثين، وفتحت تحقيقا في ملابساتهما”.

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