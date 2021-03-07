تواقيع برلمانية للتصويت على إلى آلية لتخفيف وطأة ارتفاع الدولار ضمن الموازنة

2021/03/07 | 11:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]طالب النائب محمد شياع السوداني، الأحد، مجلس الوزراء بتبني المقترح الذي سبق وان قدمه الى اللجنة المالية النيابية التي لم تعمل به والقاضي بزيادة مبلغ راتب الاعانة الاجتماعية.

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