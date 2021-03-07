قرب كنيسة مدمرة في الموصل.. الباب يأسف لتناقص أعداد المسيحيين بالشرق الأوسط

2021/03/07 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرنسيس إلى الموصل شمال العراق للصلاة في المدينة التي كانت معقلا لتنظيم داعش، ونقل البابا البالغ من العمر 84 عاما بطائرة هليكوبتر من مدينة أربيل القريبة في اليوم الثالث من زيارته التاريخية للعراق.

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