الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع تجاري في الشرطة الرابعة

2021/03/07 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع رزان التجارية المكون من ثلاثة طوابق متخذة لخزن وبيع العطور والملابس في منطقة الشرطة الرابعة.وقال بيان عن اعلام الدفاع المدني وصل “النور نيوز” انه “بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وبمشاركة 7 فرق اطفاء بأسناد …

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