الكويت تعتزم ابعاد الوافدين غير الملتزمين بحظر التجوال

2021/03/07 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين غير الملتزمين بقرار حظر التجول الجزئي المعلن مؤخراً.ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن وكيل وزارة الداخلية الكويتي اللواء “فراج الزعبي” قوله: إن “الوزارة ستقوم بإبعاد الوافدين المخالفين لقرار الحظر”.وستقوم الوزارة بتسجيل قضية “كسر حظر” ضد مخالفي الحظر من المواطنين، وسيحالون إلى جهة …

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