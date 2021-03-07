في الديوانية.. القبض على 7 متهمين بقضايا مختلفة

2021/03/07 | 11:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانيةأعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن تنفيذ حملة واسعة النطاق لملاحقة المطلوبين ومتابعة تنفيذ أوامر القاء القبض.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” ان “الحملة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص في مناطق مختلفة من المحافظة”.واضافت ان “مراكز الديوانية والجمهوري والحمزة تمكنوا من القاء القبض على 7 …

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