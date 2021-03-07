البابا يغادر كنيسة حوش البيعة متجها الى قرقوش بطائرة هليكوبتر

2021/03/07 | 11:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر بابا الفاتيكان كنيسة حوش البيعة في مدينة الموصل، اليوم الأحد، متوجها الى منطقة قرقوش هليكوبتر.وقال مراسلنا في محافظة نينوى، إن البابا غادر كنيسة حوش البيعة في مدينة الموصل مركز المحافظة وتوجه الى قضاء قرقوش، (32 كم جنوب شرق الموصل)، عبرطائرة هيلكوبتر لاجراء صلاة وقداس آخر.واكد البابا فرنسيس، في وقت سابق اليوم […]

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