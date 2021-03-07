تعرف على توقعات الطقس حتى الخميس المقبل

2021/03/07 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في مختلف مناطق العراق، خلال الايأم الاربعة المقبلة.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “طقس يوم غد الاثنين سيكون “بإذن الله” غائما جزئيا في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا”، مبينة أن “طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون “بإذن …

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