في صلاح الدين.. القبض على عدد من المتهمين

2021/03/07 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الديناعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين بحملات أمنية في المحافظة.وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان “مفارز مراكز اقضية سامراء والضلوعية وبيجي قامت بتنفيذ حملة تفتيش واسعة، اسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة”.وأشارت المديرية إلى تمكن …

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