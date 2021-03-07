2021/03/07 | 11:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى عتبة الـ10.5 ألف، ما يعكس نزعة تراجعية إيجابية في وتيرة تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 10595 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11022 إصابة في اليوم السابق)، ليعود بذلك مؤشر الحالات الجديدة إلى المستوى الذي تم تسجيله في الثاني والثالث من مارس الجاري (عندما تم رصد 10565 و10535 إصابة على التوالي) وهو الأدنى منذ أوائل أكتوبر الماضي.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1534 حالة)، وثاني أكبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض معدل اصابات كورونا اليومية في روسيا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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