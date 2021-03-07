جماعة علماء العراق: الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على إصلاح البلاد

2021/03/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد

الملا، الأحد، أن الطبقة السياسية

الحالية لن تستطيع التوصل إلى حالة

إصلاح البلاد بالشكل الذي يريده

العراقيون.

وقال الملا لـ"دجلة"، إن "البابا فرنسيس

وخلال زيارته

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