البابا يدعو المسيحيين الى العودة للموصل

2021/03/07 | 11:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس من

القديمة في محافظة نينوى، الأحد 7 اذار

2021، الى عودة المسيحيين الى الموصل.

وذكر البابا في كلمته من كنيسة حوش

البيعة في مدينة الموصل: "رووا لنا عن

التهجير القسري عن

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