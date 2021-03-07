التعليم تحدد الية الامتحانات لطلبة الجامعات

2021/03/07 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الية الامتحانات لطلبة الجامعات.

وحصلت وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الأحد، على" وثيقة تضمنت إعداد وزارة التعليم العالي الية امتحانات طلبة الدراسات الاولية في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية".

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